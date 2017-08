O senador Vicentinho Alves, o deputado federal Vicentinho Junior, o prefeito de Porto Nacional, Joaquim Maia,e outras autoridades recepcionarão na próxima terça-feira, 22/08, às 15 horas, o ministro do Turismo, Marx Beltrão, para entregar para a comunidade portuense o "Centro de Convenções Comandante Vicentão".

A obra foi viabilizada com recursos do governo federal em convênio com a Prefeitura e sua conclusão só foi possível graças ao apoio do senador Vicentinho Alves e do deputado Federal Vicentinho Junior, que destinaram emendas no valor de R$ 2,5 milhões para construção e equipamentos do Centro de Convenções.

Sua localização privilegiada, na Avenida Beira-Rio, de frente para a Praia de Porto Real tem uma paisagem deslumbrante do lago. Seus 970 m2 de construção é composto por um auditório com carpete verde, cadeiras confortáveis para 500 pessoas, ambiente climatizado, palco com sistema acústico de última geração, camarins espaçosos, cabine para operação de som e área administrativa e de convivência social. Tudo isso com 10.000 m2 de estacionamento.