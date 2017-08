Durante a sessão solene de posse realizada na manhã desta terça-feira, 22, na Câmara de Palmas, o suplente de vereador Moisemar Marinho (PDT), teve seu mandato renovado por mais 120 dias. Ele vai cobrir a licença médica de Ivory de Lira (PPL), que deixou a Casa em abril para ocupar a cadeira do deputado estadual Júnior Evangelista (PSC).

“Esses quatro meses que passaram foram de muito aprendizado. Uma oportunidade que tive para defender os direitos do povo palmense. Agora Deus me deu mais essa chance de continuar trabalhando em favor da população. Só tenho a agradecer”, declarou o parlamentar ao discursar na tribuna.

Marinho tomou posse pela primeira vez no dia 26 de abril. Desde então, já apresentou 10 projetos de lei e cerca de 20 requerimentos que visam benefícios à população. Entre as propostas apresentadas pelo vereador, se destacam o Programa Luz, de combate às drogas, a criação de uma central de empregos para pessoas com deficiência e o projeto que prevê limitar a cobrança da taxa de esgoto em 40% para residências.

Trajetória

Nas eleições de 2016, Moisemar Marinho, então presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Tocantins (Sinpol-TO), se afastou da presidência em junho para concorrer a uma das vagas para vereador na Câmara de Palmas, voltando ao posto em outubro. No pleito ele conquistou 1.491 votos e ficou como 1º suplente.