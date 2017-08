Estado Tocantins recebe conselheiro Nacional de Saúde e debate saúde do trabalhador O evento é realizado pelo Conselho Estadual de Saúde (CES) e ocorre no auditório térreo do Anexo I da Secretaria de Estado da Saúde das ...

Polí­cia Secretário da Segurança Pública visita institutos da Polícia Científica e entrega viaturas e equipamentos O superintendente da Polícia Científica, Marcelo Diniz, comemorou as conquistas e os avanços da SSP para com a ...

Polí­tica Projeto de César Halum obriga a presença de veterinário em estabelecimentos comerciais Na proposta, Halum argumenta que o atendimento realizado em locais que comercializam esse tipo de produto, em sua maioria, é ...

Meio Ambiente Ministério Público ajuíza ações contra a captação irregular de água do Rio Formoso Em diversos pontos, o leito do rio tem secado, dando espaço à formação de longas faixas de banco de areia...

Polí­cia Polícia Civil prende irmãos suspeitos de homicídio em Araguaína De acordo com as investigações da DHPP, Wendel e Wesley tinham uma desavença com a vítima e passaram a premeditar o crime...

Estado DPE e Funai definem agenda de visitas do Defensoria Itinerante às aldeias indígenas Ficou definido que em setembro um grupo de defensores, juntamente com representantes da Funai, realizará visitas nas aldeias da etnia Canela ...

Polí­tica Corregedoria realizará inspeções em 14 Zonas Eleitorais Os servidores capacitados atuarão nas inspeções ordinárias que serão realizadas no segundo semestre de 2017...