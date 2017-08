A Guarda Metropolitana de Palmas foi acionada na manhã desta quarta-feira, 23, para recolher um filhote de veado com cerca de dois meses de vida na quadra Arso 111 após receber um chamado de um morador local. De janeiro a julho de 2017 a GMP Ambiental recolheu 149 animais no perímetro urbano de Palmas dentre eles macacos, tamanduás, jiboias, jacarés, veados e outros.

De acordo com os agentes, o animal foi recolhido numa residência e foi constatado que os moradores o alimentaram com leite de vaca e por isso o veado terá que ser encaminhado para o Núcleo de Fauna do Naturatins para avaliação de sua saúde e os cuidados necessários. Após esta etapa o animal será devolvido ao seu habitat natural.

Para acionar a GMP Ambiental o morador deve ligar para o telefone 190 e fazer a solicitação via Sistema Integrado de Operações (Siop).