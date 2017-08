Com 115 prefeitos, além de vereadores e lideranças comunitárias representando os 139 municípios do Tocantins, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro Carlesse (PHS), defendeu, de comum acordo com os demais parlamentares, uma divisão mais justa de recursos entre todas as cidades do Estado.

As discussões entre deputados, Governo do Estado e prefeitos aconteceu durante uma reunião realizada no auditório da Assembleia nessa quarta-feira, 23. “A ideia é contemplar cada município de forma igualitária, já que todos nós temos de pagar a conta. Imaginem a diferença que vai fazer a cada cidade tocantinense uma verba estimada de um milhão e vinte mil reais?”, disse Carlesse.

O presidente se referia ao projeto de lei nº 49/2016, que tramita no Parlamento. A matéria trata da aplicação dos recursos do empréstimo de R$ 453 milhões pleiteado pelo Governo junto à Caixa Econômica Federal.

Segundo o deputado, a atitude da Casa é uma nova postura diante dos desafios enfrentados pelas prefeituras. “Hoje é um dia histórico para o Parlamento tocantinense. Pela primeira vez estamos discutindo com os representantes dos municípios sobre a destinação de recursos captados pelo Governo”.

Carlesse prometeu que vai fazer todos os esforços para que a matéria seja aprovada o mais rápido possível, “pois os problemas são muitos e o povo tem pressa”.

Desde que o projeto chegou à Casa de Leis, os deputados questionam a destinação das verbas e pedem mais detalhes sobre a aplicação dos valores, uma vez que a proposta inicial contemplava apenas seis municípios.

Após amplos debates com os prefeitos e representantes dos bancos, os deputados decidiram propor junto ao Governo uma divisão mais justa dos recursos, além de sugerirem prioridade a obras como estradas, pontes e calçamentos.

A Comissão

De autoria do Executivo, o Projeto de Lei nº 49/2016 tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), presidida pelo deputado Olyntho Neto (PSDB). Os demais membros são a líder do Governo na Casa, Valderez Castelo Branco (PP), e os parlamentares Toinho Andrade (PSD), Rocha Miranda (PMDB) e Alan Barbiero (PSB).