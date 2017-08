A Assembleia Legislativa foi palco da discussão sobre a aplicação dos recursos oriundos de empréstimo do Governo do Estado do qual uma parte será repassada a todos os municípios do Tocantins na tarde da última quarta-feira, 23.

O deputado estadual Osires Damaso (PSC) reforçou que é necessário que as prefeituras executem obras que beneficiem a população e que a administração dos valores seja feita com responsabilidade.

Com 115 prefeitos, além de vereadores e lideranças comunitárias representando os 139 municípios do Tocantins, Damaso ainda defendeu o trabalho feito pelos 24 deputados junto ao Governo pela melhor alocação deste recurso. "É um projeto importante para todos os tocantinenses, pois dará condições aos prefeitos de amenizar as dificuldades enfrentadas em seus municípios", colocou.

Na Casa, o Projeto de Lei nº 49/2016 é que dispõe da aplicação dos recursos do empréstimo de R$ 453 milhões, pleiteado pelo Governo junto à Caixa Econômica Federal. De autoria do Executivo, o projeto de lei tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ).