A Força Tarefa de conscientização e combate a incêndio, formada por vários órgãos ligados ao meio ambiente e coordenada pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Estadual acontece nesta próxima sexta-feira, 25 em Novo Acordo, região central do Tocantins. A ação irá reunir 30 pessoas entre civis e militares e tem como objetivo diminuir a incidência de queimadas durante o período de estiagem.

As equipes visitarão chácaras, fazendas e assentamentos na região e também realizarão blitzes educativas nas entradas e saídas do município. Um grupamento especial formado pelo Corpo de Bombeiros composto por 12 militares que trabalham exclusivamente no combate também atuará na Força Tarefa.

Quem recebe a mesma ação, na próxima semana, será Formoso do Araguaia. A Força-Tarefa atende ao Decreto de Emergência Ambiental, que declarou situação de risco de desastre ambiental resultante de queimadas e incêndios florestais em sete municípios tocantinenses. Entre os órgãos que participam da ação estão Semarh, Instituto Natureza do Tocantins, (Naturatins) Ruraltins, Adapec e Polícia Ambiental.