A modelo, atriz e apresentadora de televisão Helen Ganzarolli estará presente nesta sexta-feira, 25, na 22ª Feira de Negócios de Palmas, Fenepalmas 2017, a partir das 19hs no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues. Helen Ganzarolli estará visitando os estandes e cumprimentando expositores da feira. A Fenepalmas segue até sábado, 26.

Os espaços são distribuídos por alamedas, reservados para empresários de diversos setores. Nesta edição, o visitante encontra novidades importantes: show do automóvel com condições de comercialização exclusivas nos dias da feira, festival de noivas, Tocantins Beauty Hair, espaço gastronômico, e as alamedas imobiliárias, do turismo, comércio exterior, indústria, comércio e serviços.

Durante a Fenepalmas acontece também a 6ª edição do Ciclo de Formação Empresarial com palestras, oficinas, workshop, encontros, mini cursos e seminários voltados para capacitação e formação empreendedora. Neste ano, com o tema “Empreender sem Fronteiras” a ideia é tornar a feira internacional, já que ela está reunindo produtos e serviços de vários segmentos, com as últimas tendências do mercado. A feira é organizada pela Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa).