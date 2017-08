A Associação Brasileira dos Revendedores de GLP ASMIRG-BR informou nesta segunda-feira, 28, que a previsão de aumento no valor do gás de cozinha para o mês de setembro, no País, é de 15%. O anúncio refere-se a um repasse no preço por parte da Petrobras tomado como certo, segundo a associação.

"O aumento da Petrobras, embora praticado no Preço de Compra das Companhias, chega no mesmo percentual no preço de vendas das Companhias Distribuidoras. Considerando real que a Petrobras anunciará um aumento de 15%, referimos a um aumento equivalente a R$ 2,25 (15% de R$ 15,03 – Tabela 02). Mas seguindo as mesmas formas adotadas nos últimos aumentos pelas Companhias Distribuidoras, o aumento real que as revendas terão é de R$ 6,25 (15% de R$ 41,65 tabela 02)", informa a Associação dos Revendedores.

Ainda de acordo com a associação, considerando as médias dos anos anteriores, nesta mesma época, o aumento devido a futuros acordos coletivos, antecipados, chega a 10% do preço de compra da revenda. "Sendo otimista, calculando este aumento no valor antes do aumento da Petrobras, teremos um segundo aumento de R$ 4,16 (10% de R$ 41,65)".

Segundo a Associação Brasileira dos Revendedores, as revendas e o consumidor brasileiro devem sentir um aumento no preço do botijão de gás de cozinha nesta realidade próximo dos R$ 12,00, sem contar os valores arredondados a mais pelas Companhias Distribuidoras, justificados por ser um preço livre e necessidades de ajustes de custos. A ASMIRG-BR alerta para o risco do aumento, inicialmente suposto em 15% pela Petrobras que equivale a R$ 2,25, mas por tratarmos de um preço livre, sem interferência do Estado Brasileiro, estes valores, com muito otimismo, deve chegar a R$ 10,00 para nossas revendas", informa a associação.

Tabela 01: pesquisa preços ANP mercado nacional

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP Coordenadoria de Defesa da Concorrência Sistema de Levantamento de Preços Síntese dos Preços Praticados - Brasil Resumo II - GLP R$/13kg Período: 2017 - Agosto Preço ao Consumidor Preço Distribuidora para Revenda Região Nº Postos Pesquisados Preço Mínimo Preço Máximo Preço Mínimo Preço Máximo Centro-Oeste 1141 R$ 50,00 R$ 105,00 R$ 33,69 R$ 75,00 Nordeste 1903 R$ 40,00 R$ 75,00 R$ 23,55 R$ 53,17 Norte 1211 R$ 45,00 R$ 95,00 R$ 31,20 R$ 65,00 Sudeste 3558 R$ 39,99 R$ 79,90 R$ 28,52 R$ 62,40 Sul 1661 R$ 40,00 R$ 78,00 R$ 30,64 R$ 58,00

Data de Emissão: 26/08/2017

Fonte: www.anp.gov.br

Tabela 02: Evolução dos preços de GLP (R$ / botijão de 13 kg)

jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 Brasil Preço de Realização do Produtor (Petrobras) 13,24 13,25 13,88 14,64 14,64 15,51 15,03 CIDE - - - - - - - PIS/COFINS 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 Preço do Produtor s/ ICMS c/ CIDE/PIS/COFINS 15,43 15,43 16,06 16,83 16,82 17,69 17,21 ICMS 7,56 7,57 7,63 7,72 7,82 7,88 7,92 Preço de Distribuição 22,99 23 23,69 24,55 24,64 25,57 25,13 Margem Bruta de Distribuição 16,04 16,1 16,4 16,95 16,64 16,48 16,52 Preço Revenda 39,03 39,1 40,09 41,5 41,28 42,05 41,65

Fonte: http://www.anp.gov.br