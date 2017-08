Começa nesta quinta-feira, 31, em Palmas/TO o curso de formação e atualização para árbitros e oficiais de mesa de basquetebol, com a participação de 79 inscritos, entre estudantes, professores e demais interessados na modalidade. O objetivo do curso é formar o novo quadro de arbitragem da Federação Tocantinense de Basquetebol (FTB). O curso segue até domingo, dia 03/09, com aulas práticas e teóricas.

Segundo Rafael Sulino, presidente da FTB, as inscrições foram um sucesso, “atingimos nosso objetivo e estamos cumprindo com as nossas metas de desenvolvimento do basquete no Tocantins. Ainda queremos levar o mesmo curso para outras cidades do Estado, bem como promover um curso para formação e capacitação de professores também", disse.

O instrutor do curso será o árbitro internacional Joaquins Duarte Feitosa Neto, de Brasília (DF).

Programação

31/08 - Aula teórica - Local: Parque da Pessoa Idosa - 19h as 22h

01/09 - Aula teórica - Local: Parque da Pessoa Idosa - 19h as 22h

02/09 - Aula prática - Local: Ginásio do Colégio Marista - 9h as 18h

03/09 - Aula prática - Local: Ginásio do Colégio Marista - 9h as 12h