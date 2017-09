O Sindicato Rural de Araguaína e a Associação Comercial e Industrial do município (Aciara) se manifestaram, nesta segunda-feira, 5, por meio de notas, sobre a retirada de parte dos recursos que seriam destinados à duplicação de trecho da TO-222 pela Assembleia Legislativa. A previsão era de um investimento de R$ 86 milhões para as obras, mas um corte aprovado pelos deputados estaduais em reunião das comissões da Assembleia resultou na destinação de R$ 42 milhões.

O projeto está previsto no empréstimo de R$ 453,2 milhões, pleiteado pelo Estado junto à Caixa Econômica Federal, e aprovado pela Assembleia Legislativa no último dia 30 de agosto. A retirada de parte dos recursos para a duplicação foi um dos pontos mais polêmicos em relação ao empréstimo. De acordo com a Assembleia Legislativa, o restante do recurso retirado do projeto de duplicação foi destinado a outras obras, como a construção da Avenida NS-15, em Palmas.

Diante da redução das verbas, o Sindicato Rural manifestou “profunda preocupação”. Conforme a entidade, a TO-222 é uma das principais rodovias estaduais, e o projeto prevê a duplicação no trecho de 13 Km, entre Araguaína e o distrito de Novo Horizonte, uma região estratégica por ser, atualmente, uma das principais vertentes de crescimento do município de Araguaína, atraindo importantes empreendimentos. A duplicação, defende o sindicato, contribui ainda para o aperfeiçoamento dos canais de escoamento da produção do agronegócio facilitando a circulação entre os estados do Tocantins e do Pará.

Ainda em defesa da duplicação, a entidade representativa do agronegócio aponta que, além dos benefícios econômicos, a duplicação no trecho da TO-222 trará uma perceptível melhoria da segurança aos usuários da rodovia e da população em seu entorno.

“O Sindicato Rural de Araguaína espera que os nossos deputados dignifiquem os votos de confiança da população araguainense e defendam o desenvolvimento da Capital Econômica do Tocantins, garantindo a manutenção os recursos do projeto original da duplicação da TO-222”, diz em comunicado divulgada nesta terça-feira, 4.

Araguaína desprestigiada

Por sua vez, a Aciara manifestou “profundo descontentamento e revolta com a decisão”. “Em nome da classe produtiva de Araguaína e de toda a sociedade, a Aciara espera, no mínimo, que os deputados da cidade, e outros mais que aqui fizeram campanha e tiveram votação expressiva, sejam duros e persistentes no requerimento elaborado para questionar o “remanejamento” do recurso e o retorno dos R$ 86,5 milhões integrais para votação da Assembleia”, defende a associação.

Para a entidade, o município foi desprestigiado. “É inaceitável que a segunda maior cidade do estado e Capital Econômica do Tocantins seja desprestigiada de tal forma, uma vez que o próprio município, há anos, batalha para conseguir recursos de origem estadual, seja do Executivo ou emendas do Legislativo”.

Entre os argumentos da Aciara para a duplicação da TO-222, está o fato de que a rodovia é uma das principais vias estaduais da região norte, por onde circulam milhares de pessoas e mercadorias todos os meses, gerando emprego, renda e arrecadação para os cofres públicos. A ligação com os estados do Pará e Maranhão por meio da rodovia também é outro importante fator que sinaliza a necessidade de duplicação e investimentos em sinalização.

Ainda conforme a associação, a região onde está prevista a obra também avança do ponto de vista estrutural, abrigando, hoje, um campus de uma faculdade, uma área onde está previsto o novo parque de exposições da cidade, loteamentos, centros logísticos de uma distribuidora de bebidas e supermercado, entre outros empreendimentos.

“Por isso, é inegável a importância da obra para o desenvolvimento da região. Mais uma vez, a Aciara convoca os deputados a honrar os votos de confiança que receberam da população araguainense e, assim, lutar até o fim pela manutenção do recurso para a duplicação da TO-222”, finaliza. (Matéria atualizada às 11h51)