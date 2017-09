A Polícia Militar foi acionada por volta das 9 horas da manhã dessa segunda-feira, 5, por denúncia que informava a localização de homem acusado pelo assassinato de um bebê de dois meses no último dia 29, em Porto Nacional. Em diligências, o suspeito foi localizado em uma fazenda na zona rural do município de Monte do Carmo.

O homem de 34 anos foi detido e confessou o crime, segundo a PM, sendo conduzido à Delegacia de Polícia da Mulher para os devidos procedimentos legais.

Segundo a Polícia Civil de Porto Nacional, tudo aconteceu quando o acusado brigava com a irmã. Ao tentar agredi-la, acabou acertando o bebê com paulada (cabo de vassoura). A criança estava no colo da mãe, irmã envolvida na briga.

De acordo com a PC, o acusado foi liberado após ser ouvido e inquérito ser instaurado.