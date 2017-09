Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar prenderam três homens, sendo dois pelo crime de furto e outro por receptação de materiais de construção, na tarde do último domingo, 03, e na manhã dessa segunda-feira, 04, respectivamente.

Os policiais militares localizaram no domingo, 03, com um homem de 22 anos, cinco portas e uma janela de blindex, além de um alicate industrial e um puxador de porta, objetos de furto.

No dia seguinte, foi localizado mais um suspeito de participação no mesmo delito. Com o homem de 23 anos foram encontradas mais cinco portas de blindex, duas janelas veneziana, dois vasos sanitários, duas pedras de mármore e uma quantidade de barras de ferro.

As barras de ferro foram furtadas nas proximidades de um condomínio residencial na região norte de Palmas e o restante na região do Luzimangues. O Furto foi registrado no dia 18 de agosto, no distrito de Porto Nacional.

Em continuidade às diligencias, a PM localizou mais um infrator de 33 anos, o qual havia adquirido uma porta e uma das pedras de mármores e, por esse motivo, foi preso em flagrante pelo delito de receptação.

Os autores do furto, o receptador e todos os produtos foram apresentados na delegacia de polícia, onde a autoridade policial de plantão fez a apreensão de todo o material e realizou os demais procedimentos cabíveis.