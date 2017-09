O sonho da casa própria se tornou realidade para 56 famílias de servidores públicos estaduais nesta quarta-feira, 6, com a entrega dos apartamentos do Residencial Netuno pelo governador Marcelo Miranda. As unidades habitacionais são parte do Programa Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 e integram um projeto pioneiro adotado no Tocantins e que já passou a ser aplicado em outros estados brasileiros.

"Sabemos da dificuldade por que passa o país. Sabemos das dificuldades enfrentadas pelo Governo do Estado. Por isso mesmo, essa entrega hoje é a prova de que quando se quer, se consegue. O governador Marcelo Miranda tem dado prova disso", disse o servidor público contemplado Jorge Valeriano, destacando a alegria da casa própria: "a partir de hoje, a minha vida e a da minha família ganham novo rumo, nova alegria. Hoje, posso dizer que tenho um lar, uma casa que posso dizer que é minha, da minha família".

Para diminuir o custo dos imóveis, reduzir taxas e juros subsidiados, além de facilitar as condições de financiamento para os beneficiados, o Governo do Estado doou o terreno para construção. “Esses apartamentos que entregamos hoje, fazem parte de um projeto ousado, que assumimos, ainda em 2009, e que retomamos em 2015, graças às boas parcerias”, destacou o governador, ao lembrar-se do trabalho em conjunto com o Governo Federal.

Na oportunidade, Marcelo Miranda fez um balanço das moradias entregues na sua gestão. “De 2015 para cá, já entregamos quase duas mil unidades habitacionais do Pró-Moradia e do Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1. Temos orgulho de dizer que o Tocantins voltou a contribuir com a redução do déficit habitacional no país, que esse modelo adotado aqui é hoje modelo adotado em outros estados da Federação”, defendeu.

A vice-governadora Claudia Lelis destacou que o projeto é fruto da história que o Governo do Estado tem no Tocantins. "Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, o Governo do Tocantins tem conseguido cumprir com seus compromissos, entregando estradas, hospitais, pontes e casas. Por isso, estou muito feliz por estarmos aqui entregando estas primeiras 56 unidades habitacionais", destacou.

O presidente da Companhia Imobiliária do Tocantins (Terra Palmas), Aleandro Lacerda, ressaltou o trabalho do Governo do Estado para dar condições para os servidores públicos conquistarem sua moradia. "Desenvolvemos um projeto para atender com qualidade os servidores públicos. Ficamos muito felizes em poder participar da realização de um sonho, que é ter uma casa própria", afirmou.

A superintendente da Caixa Econômica, Sílvia Leandra Pelloso, destacou o formato da iniciativa inovadora do Governo do Tocantins. "Estamos realizando sonhos e movimentando a economia do Tocantins com a construção das unidades habitacionais. Essa parceria do Governo do Estado, com a doação do terreno, garantiu que os servidores tivessem acesso a sua moradia com um valor menor", disse.

Semana da Habitação

Respondendo pela Secretaria de Estado da Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sehab), o secretário de Administração, Geferson Barros, destacou que o Estado tem trabalhado em prol da habitação. "Estamos trabalhando e, por determinação do governador Marcelo Miranda, estamos planejando, para outubro, a realização da Semana da Habitação, onde entregaremos mais moradias no interior do Estado", adiantou.

Programa

O Minha Casa Minha Vida Faixa 2 atende pessoas com renda de até R$ 6.500, em especial os servidores públicos estaduais. O programa prevê a construção de 3.250 unidades habitacionais em diversas regiões de Palmas, em uma parceria entre o Governo do Estado (por meio da Sehab e da TerraPalmas) e o Governo Federal.

Ampliação

Inicialmente, o programa era voltado apenas para os servidores públicos, agora poderá atender todas as pessoas interessadas. O servidor terá prioridade no atendimento até 90 dias do lançamento de cada conjunto habitacional, após este período, todos poderão ter acesso ao contrato.

Presenças

A solenidade contou com a presença dos novos moradores das unidades habitacionais; secretários de Estado; os deputados estaduais Valdemar Junior e Valderez Castelo Branco, entre outras autoridades.