O deputado Wanderlei Barbosa (SD), inaugurou na quinta-feira, 5, no Povoado de Brejo Fundo, no município de Rio Sono, uma torre de acesso à internet gratuita.

A iniciativa visa a inclusão digital por meio da disponibilização de Internet livre, encurtando as distâncias e contribuindo para que os residentes no povoado tenham acesso à informação. Toda a comunidade aguardava ansiosa para desfrutar o quanto antes do benefício que chegou ao povoado.

O benefício foi solicitado ao deputado Wanderlei pelo vereador Ivoneide Rodrigues (DEM), conhecido como Ivoneide de Brejo Fundo, que atendeu e investiu cerca de R$ 26 mil de recursos próprios para atender o povoado.

O sinal foi liberado em evento que contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Mauro Carlesse (PHS), do prefeito de Rio Sono, Dr. João Rocha (DEM), do vice-prefeito Itair Martins, os vereadores Willian Soares (PSC), Oneide Glória (PSB), Leila Cursino (PRB), além de líderes da comunidade.

A torre foi instalada ao lado do posto de combustíveis localizado no povoado e disponibiliza acesso gratuito à internet a toda a comunidade. O parlamentar comemorou a implantação do projeto, e destacou que o objetivo dele é democratizar o acesso à informação e ao conhecimento por meio do serviço de internet gratuita. “Todos tem um parente em outra cidade, como Palmas e a internet é uma ferramenta essencial para aproximar as pessoas. Está à disposição para que todos possam fazer pesquisas, estudar, se comunicar e até para entretenimento”, disse.

Wanderlei explicou que a empresa vai auxiliar os moradores a baixar o aplicativo e orientar sobre o funcionamento. Disse ainda que o povoado Mansinha, também no município, é atendido pelo projeto. Barbosa pretende ampliar o projeto para outras comunidades do Estado.

A comunidade aprovou a inauguração do benefício gratuito. A professora Samira Costa destacou a relevância do projeto. “É de grande importância para toda a comunidade. A gente nota a ansiedade dos alunos, para eles que são jovens é de grande importância, podem se comunicar com os amigos fora e manter atualizados nas redes sociais”, avaliou.

A moradora do povoado Iraci de Alencar afirmou que a chegada da internet gratuita representa um grande avanço para a localidade. “Nós só contamos com um telefone e a internet da escola que não pode atender toda a comunidade, vejo que o vereador Ivoneide e o deputado Wanderlei estão dando um bom presente aos moradores”, destacou.

Durante o evento, o parlamentar ainda salientou o empenho da Assembleia Legislativa na garantia de recursos para os municípios. “O presidente Carlesse é municipalista, a Assembleia atuou para aprovar o financiamento e com essa iniciativa Rio Sono vai receber mais de R$ 1 milhão fruto do esforço dos parlamentares”, informou Barbosa.

Outro benefício destinado pelo deputado Wanderlei Barbosa, que atenderá o povoado Brejo Fundo é a aquisição de uma ambulância no valor de R$ 80 mil. Atualmente a comunidade conta apenas com um veículo de passeio para o transporte de pacientes.