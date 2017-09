O governador, Marcelo Miranda e o ex-deputado Marcelo Lelis, lamentam o falecimento do ex-prefeito de Goiânia, Nion Albenaz nessa quarta-feira, 6. Com 87 anos de idade, Albenaz faleceu em decorrência de uma parada cardíaca e falência múltipla dos órgãos. "Sem dúvida alguma, Nion Albernaz deixa uma grande lacuna na política, não somente do estado de Goiás, mas na política do Brasil. Deixa-nos um legado a ser preservado pelas atuais e futuras gerações", disse Miranda.

Confira notas na íntegra

Nota de Pesar

Falecimento de Nion Albernaz

Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do ex-prefeito de Goiânia, Nion Albernaz, nesta quarta-feira, 6. Sem dúvida alguma, Nion Albernaz deixa uma grande lacuna na política, não somente do estado de Goiás, mas na política do Brasil. Deixa-nos um legado a ser preservado pelas atuais e futuras gerações.

Economista e engenheiro civil por formação acadêmica, foi na política que Nion Albernaz imprimiu a sua marca maior: a de um homem simples, íntegro, pai de família e conselheiro.

Vereador, diretor-geral da Universidade Federal de Goiás (UFG), Secretário de Estado, prefeito de Goiânia por três mandatos e defensor incansável dos princípios democráticos. Essas foram algumas das grandes contribuições de Nion Albernaz para o desenvolvimento de Goiás e também do País.

Nesse momento de dor, eu e minha família nos solidarizamos com sua esposa Geralda Borges Pinto, filhos, netos, demais familiares e amigos, pedindo a Deus o conforto necessário aos nossos corações.

Marcelo Miranda

Governador do Tocantins

---------------------------------------------------------------------------

Nota de Pesar

É com muito pesar que recebemos a noticia sobre o falecimento do ex-prefeito de Goiânia Nion Albernaz, na tarde desta quarta-feira, 06.

Nion Albernaz deixou a marca da sua administração para sempre na história de Goiânia, onde juntamente com Ailton Lelis, responsável na época pela superintendência de parques e jardins, realizaram a maior transformação no paisagismo urbano da Cidade, a revolução das flores, que até hoje encanta moradores e visitantes da Cidade.

Essa transformação aliada a sua boa gestão como prefeito de Goiânia, resultou no reconhecimento nacional como uma das melhores administrações do Brasil.

Essa revolução das flores influenciou o olhar sobre sustentabilidade e a arquitetura urbana em toda região norte e centro-oeste. Uma prática que também temos na nossa Capital, Palmas, implantada por Ailton e Marcelo Lelis, e que tanto orgulha os palmenses e todo o Tocantins.

Goiás perde um dos grandes líderes de sua história, um grande político e um ser humano generoso.

Em nome da família Lelis, e em memória do senhor Aiton Lelis, enviamos nossas orações a todos os familiares, em especial a sua esposa Geralda Goiazira Borges Pinto, e seus quatro filhos.

Marcelo de Lima Lelis e família