Alunos atletas tocantinenses, técnicos e dirigentes das modalidades individuais que vão disputar os Jogos Escolares da Juventude, categoria 12 a 14 anos, viajaram na noite desse sábado, 9, para Curitiba (PR), local do evento, a ser realizado de 12 a 21 de setembro. A delegação, composta por estudantes de escolas públicas e privadas do Tocantins, conta com apoio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc).

Nas modalidades individuais, são aproximadamente 50 atletas que vão competir no atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, tênis de mesa e xadrez, masculino e feminino. Os estudantes representantes do Estado são os campeões dos Jogos Estudantis do Tocantins (Jets), evento realizado pela Seduc.

A estudante Emelly Kaynne Pereira da Cruz, da Escola do Corpo de Bombeiros Militar de Palmas, disse que depois dos Jets, intensificou os treinamentos com o intuito de fazer bonito nos Jogos Escolares. “Foram dias de preparação forte, batalhando muito na esperança de conquistar um resultado importante para o Tocantins”, destacou.

O atleta de badminton da Escola Estadual Carmênia Matos, de Porto Nacional, Alechandre de Sousa Ribeiro, está na expectativa de manter o retrospecto positivo da unidade estudantil, que ano passado conquistou duas medalhas de bronze. “Treinei com determinação e foco no propósito de representar bem minha escola neste ano”, ressaltou. “Cada vez que os atletas participam de uma competição importante como essa, eles voltam mais preparados e motivados, isso é um fator importante para o crescimento do esporte no Estado”, frisou Adaziel Teixeira, técnico da dupla masculina de badminton.

Segundo a gerente de Desporto Educacional da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Ana Paula Ribeiro de Almeida, neste ano, a Seduc envolveu mais estudantes nas fases dos Jets, proporcionando mais delegações e maior possibilidade de medalhas nos Jogos. “Os Jets foram um sucesso. Tivemos que aumentar o cronograma de disputas, em virtude do grande número de estudantes interessados na competição. Participar dos Jogos Escolares da Juventude é a realização de um sonho para a maioria desses atletas. É mais um aprendizado. O evento proporciona socialização, interação e trocas de experiência, momentos emocionantes e marcantes para nossos alunos”, destacou.

Coletivas

As delegações dos esportes coletivos - basquete, handebol, voleibol e futsal, masculino e feminino –, com mais de 80 atletas, embarca no próximo dia 14, com saída de frente à Seduc, às 21 horas.

Os Jogos Escolares da Juventude reúnem atletas de escolas públicas e privadas de todo o país. O evento estudantil é organizado e realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), em parceria com o Ministério do Esporte e Grupo Globo, com patrocínio da Coca-Cola e apoio da Estácio, da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado do Paraná.