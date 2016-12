Óleo usado pode ser descartado no Ponto de Coleta instalado no hall de entrada da Semarh

Presente nos lares de todo brasileiro, o óleo vegetal utilizado na culinária pode ser um grande vilão para o meio ambiente se descartado na rede de esgoto. Mas como fazer o descarte correto? Pensando nisso, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), por meio da Diretoria de Desenvolvimento Sustentável, desenvolveu o projeto de Coleta de Óleo de Cozinha Usado com pontos fixos que receberão o material descartado. A ação integra o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P).

O primeiro ponto de coleta foi implantado no hall de entrada da Semarh e o projeto deve ser expandido em 2017. A ideia é que partir de janeiro sejam implantados mais nove pontos de coleta em Palmas.

O óleo recolhido será direcionado para a Comunidade Terapêutica Liberdade em Cristo, que trabalha com acolhimento e reabilitação social de jovens e adultos dependentes químicos, onde será realizado o trabalho de produção de sabão ecológico, com oficinas explicativas oferecidas pela Semarh. Desta forma, como pontua o técnico ambiental da secretaria e um dos responsáveis pelo projeto, Ricardo Mendes, a ação também cumpre uma função social ao contribuir nas atividades terapêuticas na Comunidade.

Além disso, “o objetivo do projeto é o fortalecimento da educação ambiental e da política de resíduos sólidos no Estado do Tocantins. A ideia é, aos poucos, estendê-lo para outros municípios através de parcerias com outras entidades”, explica a engenheira ambiental da Semarh, Cinthia Azevedo, que também atua na execução da ação.

O Ponto de Coleta está localizado no hall de entrada da Semarh, que está localizada na Esplanada das Secretarias, Praça dos Girassóis, em Palmas. Mais informações podem ser obtidas na Diretoria de Desenvolvimento Sustentável.

Contaminação

Você sabia que apenas um litro de óleo é capaz de esgotar o oxigênio de até 20 mil litros de água? É por isso que o óleo de cozinha usado não deve ser descartado na pia, pelo seu grande poder de contaminação. Afinal, em poucos dias, uma fina camada é formada sobre a superfície da água, bloqueando a passagem de ar e luz, impedindo a respiração da fauna aquática e a fotossíntese.