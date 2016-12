Um acidente na noite desta última quarta-feira, 21, deixou a TO-030, que liga Palmas a Taquaruçu, interditada. Um caminhão carregado com milho tombou deixando a carga espalhada pela pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado para por volta das 21h50min para atender a ocorrência.

Com o capotamento houve derramamento de óleo, os bombeiros fizeram o trabalho de limpeza e contenção do material que poderia causar combustão. acidente aconteceu próximo a cachoeira localizada na entrada do distrito. O motorista do caminhão não foi localizado.

Os bombeiros deixaram o local por volta das 05 horas da madrugada desta quinta-feira, 22. Técnicos da Secretaria Municipal de Acessibilidade, Mobilidade, Trânsito e Transporte (Smamtt), ainda estão no local para retirada do veículo. O trafego está parcialmente liberado, apenas em um lado da pista.