Oferecendo serviços de clínica médica, cirúrgica, pediátrica, ortopédica, cardiológica e obstétrica, o Hospital Regional de Miracema (HRM) realizou 30 mil atendimentos, 2 mil internações e cerca de 700 cirurgias. Um saldo avaliado como positivo pela direção da unidade, que destaca o engajamento de cada servidor no atendimento humanizado.

Segundo o diretor geral, Sávio Cerqueira Lima, a continuação do atendimento integral e humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) seguirá como prioridade para 2017. “Vamos construir o plano de educação permanente para a unidade, melhorar o fluxo de atendimentos ambulatorial junto à Secretaria Municipal de Saúde de Miracema, intensificar as reuniões de governança para resolutividade dos problemas e promover educação continuada com facilitadores da própria instituição”, destacou.

Localizado na Região Capim Dourado, ponto estratégico na Rede de Atenção à Saúde do Tocantins, o Hospital de Miracema é referência para o atendimento de urgência/emergência nos casos de clínica médica, clinica cirúrgica, pediátrica, ortopédica, cardiológica, berçário patológico e clínica obstétrica.

A unidade Porte II conta com 71 leitos e é referência para Rio dos Bois, Miranorte, Tocantínia, Lajeado, Rio Sono, Bom Jesus do Tocantins. No HRM são oferecidos os seguintes serviços: Psicologia, Fisioterapia, Serviço Social, Odontologia, Cardiologia (ambulatório), Farmacologia, Anatamo Patológico, Hemoterapia, Maternidade, Brinquedoteca, Núcleo de Educação Permanente, Raio X, Eletrocardiograma e Ultrassonografia.