Um acidente de trânsito ocorrido nesta última quinta-feira, 22, por volta das 13h30, no km 441, da BR-153, município de Barrolândia/TO, deixou duas vítimas fatais.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atendimento do acidente do tipo colisão frontal seguida de capotamento e, ao chegar ao local indicado, a equipe deparou-se com veículo Fiat/Strada WOR, capotado as margens da rodovia, o qual era conduzido por A. M. F., de 50 anos, que encontrava-se falecido, dentro do referido veículo, juntamente com a passageira I. A. DE A., que também veio a óbito. No momento do acidente, ainda ocupavam o veículo, mais 3 pessoas, sendo 2 socorridas ao Hospital Regional de Paraíso do Tocantins, com lesões leves e 1 encontrava-se no local do fato, sem lesões.

Conforme se constatou pelos vestígios e pelo depoimento de testemunhas fornecidos à PRF, o veículo colidiu frontalmente com o veículo camionete Nissan/Frontier S, que era conduzido pela motorista M. V. G. DE S. C., de 55 anos, ilesa, bem como os outros 4 ocupantes de da caminhonete.

Em virtude das vítimas fatais, a condutora da camionete foi conduzida a Delegacia de Miracema do Tocantins onde prestou depoimento e foi registrado o Boletim de ocorrência.

Alerta

A PRF alerta aos condutores que desejam viajar pelas rodovias federais que o façam com extremo cuidado, sempre com a atenção redobrada e respeitando os limites de velocidade, além de somente realizar manobra de ultrapassagem em local permitido e de forma segura.