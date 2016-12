Com uma equipe multiprofissional composta por 179 servidores, o Hospital Regional de Pedro Afonso (HRPA) fechou 2016 com mais de 600 cirurgias emergenciais e eletivas realizadas, reforma da recepção, áreas internas, consultório de pediatria e do setor de radiologia. Tudo isso permitiu um atendimento mais humanizado à população referenciada pela unidade.

“Recebemos também a doação, através da Prefeitura de Pedro Afonso, de um coposcópio, equipamento utilizado para melhor realizar exames, pois dá uma melhor visão do colo uterino, vulva e de superfícies, sendo indicado para a prevenção do câncer ginecológico”, destacou a diretora geral da unidade, Julia Maria Herling Cavalini.

O hospital realizou em 2016 mais de 30 mil atendimentos compreendendo urgência e emergência, internações e ambulatório. Também foram realizados mais de 6 mil exames como eletrocardiogramas, ultrassonografias, raios-x e colposcopias.

Sobre o ano que está findando, a diretora Júlia destaca as ações emergenciais que foram realizadas devido a tragédia da gruta de Santa Maria, ocorrida em 1º de novembro deste ano, deixando 10 mortos e sete feridos. “Foi um dos momentos mais marcantes do ano, em que tivemos que unir forças para atender a todos da melhor forma possível. Graças Deus, todas as unidades hospitalares do Estado se colocaram a nossa disposição e tivemos apoio essencial da equipe da sede da Secretaria de Saúde, o que nos mostrou o quanto somos fortes e capazes de sobressairmos a qualquer obstáculo”, enfatizou.

No dia da tragédia, o hospital contou com o trabalho de dois médicos plantonistas e um voluntário, dois enfermeiros plantonistas e dois voluntários, cinco técnicos em enfermagem plantonistas e sete voluntários, um maqueiro e um técnico de raio-x plantonista e um voluntário.

O HRPA

O Hospital Regional de Pedro Afonso oferece as seguintes especialidades: enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição, odontologia, assistente social, clínica geral, cirurgia geral, ginecologia/obstetrícia, pediatria e ortopedia. Além dos serviços de radiografia, ultrassonografia, eletrocardiograma, endoscopia digestiva e laboratório.