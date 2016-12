O Estado do Tocantins tem 8 cidades entre as 20 com melhor Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH) da região Norte do País e a capital tocantinense, Palmas, foi indicada como a melhor cidade da região, segundo dados do índice publicados no Portal da Revista Veja.

O IDH mede a qualidade de vida de uma região levando, em consideração, saúde (expectativa de vida da população), educação e renda. O índice de Gurupi é avaliado em 0.759.

As cidades que ocupam a segunda e terceira colocação também são do Estado do Tocantins, cabendo as posições aos municípios de Paraiso e Gurupi, respectivamente.

"Durante esses últimos quatro anos, trabalhamos com muita seriedade e responsabilidade para melhorarmos os serviços de assistência contínua nas áreas da saúde, educação e desenvolvimento urbano, além de termos investido na geração de emprego e renda, capacitação profissional e surgimento de novos empreendedores individuais e microempresários", explica o prefeito reeleito de Gurupi, Laurez Moreira (PSB).

Na lista das cidades com melhor IDH pertencentes ao Estado do Tocantins ainda aparecem Araguaína na 5ª posição, atrás de Boa Vista (RR) que ficou na 4ª posição; Guaraí (7ª posição), Porto Nacional (8ª posição), Pedro Afonso (12ª posição) e Alvorada (20ª posição).

Cidades bem mais populosas, como Belém/PA e Manaus/AM ficaram apenas na sexta e nona posições respectivamente.

1ª Palmas (TO) 0.788 2ª Paraíso do Tocantins (TO) 0.764 3ª Gurupi (TO) 0.759 4ª Boa Vista (RR) 0.752 5ª Araguaína (TO) 0.752 6ª Belém (PA) 0.746 7ª Guaraí (TO) 0.741 8ª Porto Nacional (TO) 0.74 9ª Manaus (AM) 0.737 10ª Porto Velho (RO) 0.736 11ª Macapá (AP) 0.733 12ª Pedro Afonso (TO) 0.732 13ª Vilhena (RO) 0.731 14ª Ananindeua (PA) 0.718 15ª Cacoal (RO) 0.718 16ª Paraupebas (PA) 0.715 17ª Ji-Paraná (RO) 0.714 18ª Pimenta Bueno (RO) 0.71 19ª Serra do Navio (AP) 0.709 20ª Alvorada (TO) 0.708

Confira a reportagem completa no site da Revista Veja: http://veja.abril.com.br/brasil/as-melhores-cidades-do-brasil-para-morar-em-cada-regiao-do-brasil/