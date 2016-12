A Capital Palmas terá show da dupla Bruno e Marrone, na virada do ano para 2017. E para garantir o acesso dos palmenses e turistas à festa da virada do ano, a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte, disponibilizará horários especiais de ônibus ao evento.

Os ônibus circularão com atendimento prolongado até ás 4 horas da madrugada ou enquanto houver demanda de passageiros.

Os ônibus da linha Eixão sairão da Estação Javaé (Taquaralto) x Estação Apinajé (Palácio Araguaia), a partir das 18 horas, com intervalos de 10 em 10 minutos. Ao todo serão disponibilizados seis ônibus, mais reforço.

Haverá ônibus saindo também da (Estação Apinajé) das 18h as 23h30, com intervalos de 15 em 15min. Com o seguinte trajeto: ( Avenida L0-02, Av.NS-01, AV.Jk (ponto do Basa) Praia da Graciosa (Ponto final em frente a garagem do Estado).

A linha do Eixão fará o retorno a partir das 2h da madrugada nos seguintes itinerários:

Eixão –Taquaralto (Miracema): Saindo da Praia da Graciosa, JK ( rotatória do Basa), AV. NS-01, Av. L0-01 ( Palmas Shoping), Av. Teotônio Segurado, Estação Xambioá, Av. LO-15,( Palmas Brasil), ( rotatória frango na brasa), , continua na mesma rota da LINHA 18, NS-04, AV.L0-27, AV. Teotônio Segurado, Estação Kraô, estação Xerente ( Aureny III), Av. Tocantins , Estação karajá, Marginal Oeste-TO-050, Av. Tocantins ,Taquaralto, ponto final Setor Sol Nascente. De acordo com a empresa de transporte, serão disponibilizados dez veículos nesta rota.

Eixão –Taquaralto (via Cap): Partindo da Praia da Graciosa, Av. JK,(rotatória do Basa), AV. NS-01, Av. L0-01 (Palmas Shoping), Av. Teotônio Segurado, Estação Xambioá, Av. LO-15,(Palmas Brasil), (rotatória frango na brasa), continua na mesma rota do LINHA 19, NS-04, Av. L0-27,TO-050, Aureny IV,Estação Karajás, Av. Tocantins, (Taquaralto),ponto final do setor Sol Nascente. De acordo com a empresa de transporte, serão disponibilizados dez veículos nesta rota.

Eixao Taquari (Via Cap):Partindo da Praia da Graciosa, Av.JK ( rotatória do Basa), NS-01,L0-01 ( Palmas Shoping), Av. Teotônio Segurado, Estação Xambioá, Av. L0-15 ( Palmas Brasil), (rotatória frango na brasa), NS-04, Av. L0-27, Av. Teotônio Segurado, Estação Krahô, Estação Xerente,Taquari, e retorno pelo mesmo trajeto. De acordo com a empresa de transporte, serão disponibilizados 4 veículos nesta rota.

Corujão (via Cap): Com intervalos de 30 em 30 minutos, circulando pela Praia da Graciosa.

Algumas linhas de ônibus terão os horários prorrogados após as 23h, com intervalos de 20 em 20 minutos, como as linhas 07 e 03, com os seguintes itinerários:

Linha 07: Av. Teotônio Segurado, Av. LO-02, Av. NS-02, Av. L0-04, Av. NS-10, Av. L0-14, Av. NS-08, Av. L0-04, Av. Teotônio Segurado, Estação Apinajé, Av. L0-02, Av. NS-01, AV.JK ( ponto do Basa), Praia da Graciosa. Os ônibus terão intervalos de 20 em 20 minutos. A empresa disponibilizará três veículos, mais reforço, se necessário.

Linha 03: Av. Teotônio Segurado, Av. LO-02, Av. NS-01, Av. L0-08, Av.L0-14,Av. NS-15, Av. NS-15, Av. LO-10, Av. NS-05, Av. NS-01,Av. L0-14,Av. Teotônio Segurado, Estação Apinajé, AV. LO-02, Av. NS-01, Av. JK (ponto do Basa), Praia da Graciosa. Os ônibus terão intervalo de 20 em 20 minutos. A empresa disponibilizará três veículos, mas reforço, se necessário.

Retorno do Eixão:

A linha do Eixão começará a fazer o retorno da Praia da Graciosa a partir das 2h da manhã nos seguintes itinerários:

Linhas 03 e 07: Praia da Graciosa, Av. JK (ponto do Basa), Av. NS-01, Av.LO-08, (Quadra 303 Norte), Av. NS-03 (Quadra 305 Norte), Av. L0-10, (Quadra 405 Norte), Av. LO-16 (Quadras, 407, 409, 607, 605, 603, 503 Norte), Av. NS-01 (Quadra 501 Norte), Av. L0-14 (Quadras, 401N, 402N, 502N, 404N, 504N, 406N, 506N ,408N, 508 Norte),Av. NS-10 (Quadras 412 e 212 Norte), Av. L0-04 ( Quadras, 208N,110N,206N,108N,106 Norte, Praça da Árvore e 104 Norte), Av. Teotônio Segurado, Estação Apinajé.