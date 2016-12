O deputado estadual Zé Roberto (PT) participou na tarde desta terça-feira (27), da sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Tocantins (AL) que aprovou a matéria que trata da revisão geral anual (data-base) da remuneração dos servidores estaduais (PL 50/2016). A matéria passou pela comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transportes, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público presidida pelo parlamentar.

A proposta do Executivo é pagar a data-base 2016 em três parcelas: 2% na folha de janeiro de 2017; 2% na folha de maio de 2017 e 5, 83% na folha de outubro de 2017.

“O nosso empenho e voto é favorável, uma vez que isso é o desejo dos servidores que travaram uma luta de quase setenta dias com o Estado, na tentativa de receber seus direitos. Em janeiro eles começam a receber a primeira parcela, um direito conquistado por Lei”.

Em discursos na tribuna da Assembleia, o parlamentar sempre se manteve a favor do entendimento para atender as solicitações dos servidores públicos do Estado. " Durante todo o ano, recebemos e ouvimos todos os envolvidos nesse debate para ajudar na formulação de um acordo e hoje fico feliz em participar dessa aprovação, um direito conquistado pelo servidor público estadual", comemorou.