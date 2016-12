O prefeito Ronaldo Dimas participou, na noite dessa segunda-feira, 26, da solenidade de posse da nova diretoria do Conselho Consultivo das Associações de Bairro de Araguaína (CCABA). Em seu discurso, Dimas falou da necessidade da relação harmoniosa entre os membros do conselho e a Prefeitura e sobre as obras já realizadas e as que estão em execução nos bairros, algumas em atraso devido à falta de repasses do Governo do Estado.

“Estamos com dificuldades na conclusão das obras nos bairros. Um dos convênios é o dos setores Itaipu, Palmas e Alto Bonito, que contempla drenagem, pavimentação e urbanização, esse quase concluso. Outro é o que contempla os setores Maracanã e Universitário e outro grandioso que era para estar beneficiando o Tereza Hilário, cansamos de esperar e com muitos problemas, resolvemos fazer com recursos do município”, apontou.

Dimas ainda citou outros convênios de obras com o Governo do Estado que estão parados nos bairros. “Toda a pavimentação era para estar conclusa nos setores Araguaína Sul 2, Tocantins, Ana Maria e Morada do Sol, São João, mas por burocracias impedem que esses serviços sejam realizados na velocidade que a gente precisa, mas principalmente por falta de priorização e não por falta de dinheiro”, disse.

O prefeito falou também sobre os projetos para o próximo mandato, que objetivam a participação cada vez mais ativa da comunidade. “Vamos fazer muitas parcerias ao longo desses próximos quatro anos e vamos continuar esse trabalho que estamos realizando pela cidade”, concluiu.

Diretoria

A nova diretoria, eleita através de votação direta ocorrida no último dia 4, foi empossada para o período de 2017 a 2020, tendo como presidente Valéria Domingues e como vice-presidente Benjamin José. Após o juramento e diplomação de todos os novos membros da diretoria, o ex-presidente do conselho, Joaquim Barros, apresentou o balanço das ações realizadas durante sua gestão.

A presidente empossada, Valéria Domingues, ressaltou a função do conselho como instrumento de ligação entre os presidentes de bairros e o poder público. “Espero contribuir com a gestão municipal e esperamos contar também com o apoio de todos os deputados estaduais, incluindo o CCABA em suas emendas, para que tenhamos recursos para realizar nossos projetos”, afirmou Valéria.

Além de Ronaldo Dimas, estiveram presentes o deputado estadual Elenil da Penha, o presidente da Câmara de Vereadores Marcus Marcelo, o secretário chefe de gabinete do município, Wagner Rodrigues, e alguns vereadores entre os atuais e eleitos para o próximo pleito.