A Enerpeixe, empresa responsável pela construção e operação da Usina Hidrelétrica de Peixe Angical, instalada no município de Peixe, no sul do Estado, obteve a certificação nível Ouro dos compromissos pelo Selo Energia Sustentável do Instituto Acende Brasil, para o período 2017 a 2019.

A certificação “Ouro” é o nível máximo na avaliação de empreendimentos, cuja classificação é feita a partir da comprovação de ações que envolvem o controle dos impactos sobre o meio ambiente, a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, a conscientização das comunidades sobre as questões socioambientais, apoio a iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável das comunidades locais, incentivo ao desenvolvimento de pesquisas e projetos de conservação do meio ambiente, a transparência e o diálogo com partes interessadas.

O selo energia sustentável consiste em um instrumento de avaliação do desempenho socioambiental de empreendimentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica com três níveis de desempenho: ouro, prata e bronze, os quais expressam o nível de aderência aos compromissos socioambientais, considerando as três dimensões da sustentabilidade (social, ambiental e econômica).

A certificação é realizada com base em 11 compromissos definidos pelo Instituto Acende Brasil. Cada compromisso recebe uma pontuação que varia de 1 a 3 pontos, e, a partir da soma da pontuação de todos os compromissos é que se alcança o nível de classificação. Para atingir o nível Ouro o empreendimento precisa somar no mínimo 28 pontos dos 33 que podem ser alcançados, sendo que no caso da Enerpeixe foi a atingida a pontuação máxima.

Para o gerente de operação da Enerpeixe, Eduardo Bess Ferraz, esse resultado foi alcançado em conjunto: “esta conquista é fruto do esforço e comprometimento da Diretoria, colaboradores e, sobretudo, demonstra a prática da cultura empresarial de integração e respeito com o meio ambiente e sustentabilidade as quais estão alinhadas com as diretrizes emanadas pelos acionistas.”, finaliza.

A análise documental foi realizada pela empresa de auditoria independente Pricewaterhouse Coopers – PwC. Os compromissos atendidos foram:

1. Ampliação do conhecimento científico dos aspectos relacionados ao meio ambiente e à sociedade nas regiões dos empreendimentos;

2. Gestão de resíduos, reduzindo a geração e o consumo e, sempre que possível, reutilizando-os e reciclando-os antes de descartá-los;

3. Contribuição para a melhoria contínua da qualidade ambiental e atuação de forma preventiva pela definição de políticas, programas e práticas que protejam as pessoas e o meio ambiente;

4. Incentivo ao desenvolvimento de projetos de conservação do meio ambiente;

5. Estímulo a projetos de melhoria da eficiência energética e ao uso racional de energia;

6. Promoção do uso racional da água e demais recursos naturais;

7. Apoio a iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável das comunidades locais;

8. Promoção da conscientização das comunidades sobre as questões socioambientais;

9. Estabelecimento de uma política de portas abertas e comunicação de mão dupla, colocando à disposição dos interessados canais de comunicação;

10. Publicação de Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental;

11. Publicação de inventário de emissões de gases de efeito estufa.