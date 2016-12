A Prefeitura de Araguaína publicou, no Diário Oficial da última segunda-feira, 26, a Portaria nº 299, que dispõe sobre a convocação e nomeação dos cinco candidatos aprovados para o cargo de Assessor Jurídico do município. O resultado do certame foi homologado em 28 de julho.

A lista com os nomes dos convocados e a documentação e habilitações exigidas para a posse está disponível na Portaria e pode ser acessada através do link diáriooficial.araguaina.to.gov.br.

Os convocados têm prazo de trinta dias a partir da publicação para apresentar, na Secretaria Municipal de Administração, os documentos e habilitações exigidas, bem como se submeterem à perícia médica, para tomar posse. O não comparecimento no prazo estabelecido implicará na desistência do candidato.

Executado pela Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins (Copese/UFT), o concurso foi realizado em quatro fases: prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos e avaliação profissiográfica. Das cinco vagas ofertadas, uma foi destinada a deficientes.

Cargo

Os aprovados terão salário inicial de R$ 3 mil, com trabalho em regime de exclusividade e carga horária de 40 horas semanais.