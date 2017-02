O prefeito Ronaldo Dimas anunciou na manhã desta quinta-feira, 2, a realização de concurso público geral da Prefeitura de Araguaína/TO. A estimativa é de que serão 700 vagas em praticamente todos os setores da administração municipal. O anúncio foi realizado durante a solenidade de posse de três novos procuradores do Município, aprovados no último concurso.

O prefeito determinou à Secretaria da Administração que proceda com rapidez para que, no menor tempo possível, seja publicado o cronograma do certame, que vai incluir também o provimento de vagas para a Guarda Municipal.

“Haverá vagas em diversas áreas, para professores, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais, auxiliares administrativos, engenheiros, arquitetos, entre outros”, explicou Dimas.

Solenidade de posse

Foram empossados três dos cinco procuradores jurídicos convocados: Maria Tereza Borges de Oliveira Mello, Samuel Rodrigues Freire e Renato Augusto Marinho de Carvalho. Os outros dois desistiram do cargo por motivos pessoais. “Recebemos esses procuradores, que são pessoas plenamente capazes para desempenhar as atividades necessárias para o desenrolar da Procuradoria Jurídica. Sobre as duas vagas remanescentes, será publicado ainda hoje o chamamento de outros dois aprovados para preenchê-las”, ressaltou o procurador geral do Município, Gustavo Fidalgo.

“São pessoas comprovadamente capacitadas, que irão somar, e muito, com o trabalho que a Procuradoria vem realizando. Acho que vai melhorar ainda mais a nossa força de trabalho nesse sentido”, ressaltou o prefeito.

O concurso público foi realizado em 2014, sendo executado pela Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins (Copese/UFT), dividido em quatro fases: prova objetiva, prova discursiva, avaliação de títulos e avaliação profissiográfica.

Foram oferecidas cinco vagas, sendo uma destinada para portador de deficiência. Os aprovados terão um salário inicial de R$ 3.000, com trabalho em regime de exclusividade, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, num total de 40 horas semanais.

“Foram anos de preparo e estamos muito felizes em poder fazer parte da equipe. Esperamos desempenhar nosso trabalho de forma a contribuir para o município e a sociedade araguainense”, afirmou a procuradora recém-empossada e primeira colocada no concurso Maria Tereza Mello.

Procuradoria

A Procuradoria representa judicial e extrajudicialmente o município. Ela controla e coordena as ações jurídicas da administração, cuida da defesa do poder público e presta informações aos órgãos judiciais.

“Trabalho não falta, temos hoje em torno de 12 mil processos ativos no Município em diversas áreas, administrativo, trabalhista, área federal, ACPs, pareceres técnicos, entre outros”, pontuou Fidalgo.