Depois da aprovação do Projeto de Lei que destina mais de 60 milhões de dólares para investimentos em obras de infraestrutura em diversas quadras de Palmas/TO, o vereador professor Junior Geo (PROS) manifestou sua preocupação com a execução e os prazos das obras contempladas pelo orçamento porque, segundo Geo, a verba pode ser reduzida em cerca de R$ 50 milhões em razão da cotação do dólar que já sofreu diversas alterações desde que o recurso foi planejado.

Para solucionar o impasse, o vereador sugeriu um planejamento de obras que serão prioridades na utilização desse recurso. “Minha preocupação é para que a falta desse recurso não venha trazer frustração a sociedade. Enquanto legislativo temos obrigação de requerer ao executivo quais as obras de maior prioridade para o nosso município”, justificou Geo.

Como exemplo, Junior Geo explicou que em julho do ano passado, o parlamentar e outros vereadores se reuniram com as comunidades das quadras 408 e 508 Norte. As discussões foram justamente sobre os critérios de serviços que privilegia as quadras centrais de Palmas. “Agora que o recurso foi aprovado e diante da atualização do dólar fica minha dúvida de quais serviços serão prioridade do executivo”, questionou.

Junior Geo se colocou à disposição para fiscalizar a destinação do recurso. “Necessitamos que o executivo faça um planejamento de quais obras serão prioritárias e os prazos de execução”, enfatizou.

Para reforçar ainda mais o acompanhamento da destinação dessa verba, o vereador lembrou o Projeto de Lei de sua autoria em que as obras executadas pelo município deverão conter placas informativas. Dentre outras informações, as placas precisam mostrar o prazo de execução da obra, a empresa contratada, o custo total e a origem dos recursos utilizados.

Entenda

Na última terça-feira (31), a Câmara Municipal de Palmas aprovou O projeto de Lei Complementar que autoriza o executivo a realizar operação de crédito externo junto Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O orçamento prevê mais de 60 milhões de dólares para investimentos em obras de infraestrutura em diversas quadras da Capital. O recurso é destinado ao financiamento do projeto do Programa de Requalificação Urbana Palmas para o Futuro.