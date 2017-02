Em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada na Repressão a Narcóticos (Denarc), efetuou, na noite dessa quarta-feira, 1° de fevereiro, a prisão de quatro suspeitos por tráfico de drogas, bem como apreendeu mais de 5kg de maconha, dinheiro, um veículo e balança de precisão.

A ação que resultou na prisão de Kayo A. D. A., 24 anos, Deives J. L. dos S., 22 anos, Paulo C. O. dos S., 21 anos e Luís H. de S., 18 anos foi deflagrada por policiais civis da Denarc, coordenados pelo delegado Guilherme Rocha Martins, após o recebimento de denúncias anônimas de que havia dois pontos de venda de drogas instalados na Quadra 603 Norte e, também no Jardim Taquari, as quais eram interligadas e gerenciadas pelo mesmo grupo criminoso.

Com base nas informações recebidas, os policiais deram início ao monitoramento dos locais indicados e constaram que, de fato, tratava-se de duas bocas de fumo. Ainda conforme o delegado Guilherme, o ponto de venda de drogas do Taquari era gerenciado por Deives J. e o da região norte era comandado por Kayo, Paulo C. e Luís H..

Após os levantamentos, as equipes da Denarc, deslocaram-se até as regiões citadas e, fizeram a abordagem dos presos, sendo que, em ambas as bocas de fumo, foram apreendidas várias porções de maconha, totalizando 5kg da droga, dezenas de pedras de crack, balanças de precisão, filme plástico para embalar as drogas, além da quantia de R$ 500, 00, dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, os quatro indivíduos foram presos e autuados em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e, após os procedimentos cabíveis, todos foram encaminhados à Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

Ainda durante os trabalhos da Denarc, os policiais civis localizaram e apreenderam um veículo modelo gol de cor branca com várias perfurações ocasionadas por disparos de arma de fogo, o qual é de propriedade do preso Paulo C..

O indivíduo, em depoimento aos policiais civis, relatou que, na noite de terça-feira, 31, seu veículo tinha sido alvo de um atentado praticado por integrantes de um Fox preto, os quais, antes de entrar em confronto com a Polícia Militar, tinham ido até o ponto de venda de drogas e efetuado vários disparos contra o veículo e também a residência de Paulo C..