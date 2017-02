O Ministério Público Estadual (MPE) apresentou, nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, denúncia criminal contra Sanyo Oliveira Silva, pelo homicídio de Lucas Alberto Rocha e Brenda Lima Ferreira, ocorrido em 1º de janeiro deste ano, na cidade de Araguaína. Sanyo Oliveira, que é policial militar e encontrava-se de folga no dia do crime, estava embriagado e dirigia em altíssima velocidade em um trecho urbano da BR-153, quando colidiu com a motocicleta em que estavam as duas vítimas, arremessando-as contra o solo e causando as lesões que levaram Lucas e Brenda a óbito.

Segundo a denúncia, o policial militar conduzia seu automóvel, um Toyota modelo Corolla, a 111,76 km/h, em um trecho de acesso ao Setor Nova Araguaína onde a velocidade máxima permitida é de apenas 30 km/h. O fato ocorreu por volta das 20h.

Após colidir violentamente na traseira da motocicleta, ao invés de prestar socorro às vítimas, Sanyo Oliveira efetuou disparos de revólver na via pública a fim de evitar a aproximação de curiosos que pudessem registrar imagens da cena.

Lucas Alberto e Brenda Lima, que eram namorados, sofreram múltiplas fraturas e foram levados para atendimento no Hospital Regional de Araguaína, onde vieram a falecer.

Baseada em inquérito da Polícia Civil, a denúncia criminal, proposta pelo Promotor de Justiça Paulo Alexandre Rodrigues de Siqueira, relata que o policial militar começou a ingerir bebida alcoólica por volta das 18 horas, em um bar situado no Bairro de Fátima, estando na companhia de um amigo. No local, Sanyo Oliveira teria se exaltado, proferido palavras de baixo calão e apontado um revólver calibre 38 para o pescoço de um dos frequentadores.

Crimes denunciados

O MPE denunciou Sanyo Oliveira Silva pelos crimes de homicídio doloso, embriaguez ao volante e disparo de arma de fogo.

Também foi denunciado por lesão corporal grave, com relação às fraturas causadas ao amigo que se encontrava em seu automóvel no momento da colisão com a motocicleta.

Sanyo Oliveira Silva foi denunciado, ainda, pelo crime de ameaça, em razão das intimidações a um dos frequentadores do bar onde ele começou a beber no início daquela noite.

Pedido de liminar

A Promotoria de Justiça pede que seja determinada, liminarmente, a suspensão do direito de dirigir do acusado durante o decorrer do processo, bem como que o mesmo seja proibido de frequentar bares e outros estabelecimentos similares e impedido de se ausentar da comarca em que reside sem prévia autorização judicial. (Ascom MPE)