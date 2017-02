O senador Vicentinho Alves (PR-TO) é o novo líder do Partido da República no Senado da República. A indicação foi decidida, por unanimidade, nesta quarta-feira, 1º fevereiro, pela bancada composta dos senadores Magno Malta (PR/ES), Wellington Fagundes (PR/MT) e Cidinho Santos (PR/MT).

Entre as missões do líder partidário, estão a de orientar a bancada durante as votações, participar de reuniões para definir as matérias que constarão na Ordem do Dia, indicar as composições das comissões, interferir mais diretamente no processo de construção das leis e encaminhar os interesses da bancada e do PR. "Assumi a missão com o compromisso de trabalhar com ética e responsabilidade", registrou o senador.

Senador Vicentinho Alves é tocantinense, ex-prefeito de Porto Nacional, foi deputado estadual e federal. Como senador da República exerceu o cargo de 1º secretário da Casa no último biênio, 2015/2016.