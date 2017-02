A defensora pública do Tocantins, Maurina Jácome, vai integrar um grupo de 76 defensores públicos de todo o País, que vão participar do programa “Defensoria Sem Fronteiras”, uma força-tarefa de defensores públicos estaduais e federais nos estabelecimentos prisionais brasileiros. A iniciativa integra o Plano Nacional de Segurança e começa na próxima segunda-feira, 6, nos presídios de Manaus (AM), tanto da capital como da região metropolitana.

O Acordo de Cooperação Técnica que permite a realização do Programa foi assinado na noite de terça-feira, 31, pelo presidente do CONDEGE – Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais, Ricardo Batista, o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes e o defensor público-geral da União (DPU), Carlos Eduardo Barbosa Paz.

O mutirão vai rever os processos dos internos dos presídios do estado amazonense e reunirá 76 defensores públicos de todo o país, sendo 20 do Amazonas e os demais de outros estados e da União. Serão atendidos 5.600 reclusos – tanto homens como mulheres – sentenciados, ou seja, condenados que já cumprem pena definitiva e presos provisórios. Em 10 dias úteis, o “Defensoria Sem Fronteiras” pretende atender pelo menos 10 mil processos de nove unidades prisionais.

“No caso dos provisórios, o objetivo é verificar se não há a possibilidade de aplicação de outras medidas restritivas de direitos que sejam alternativas à prisão, podendo resultar na elaboração de pedidos de relaxamento de prisão ou de liberdade provisória”, explica o defensor público-geral do Distrito Federal e presidente do Condege, Ricardo Batista.

Os defensores públicos, além de revisar os processos, ainda visitarão os presídios para entrevistar os detentos e verificar as condições de cumprimento da pena. “Vamos analisar se há ou não a correta separação, como manda a Lei de Execução Penal, se estão sendo respeitados seus direitos fundamentais de acesso à educação, saúde, trabalho e se não há a violação de Direitos Humanos que possam ser denunciadas”, diz Batista.

A Defensoria Pública vai também coletar todas as informações em Manaus e fazer um diagnóstico que será entregue ao Ministério da Justiça para utilizar na formulação de política de gestão do sistema penitenciário e colaborar com novos mutirões que possam vir a acontecer. O Acordo de Cooperação Técnica tem validade de dois anos, o que facilita ter novas forças-tarefas em outros estados, se forem solicitadas e de acordo com a necessidade, avaliada pelo DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional.

A defensora pública do Tocantins, Maurina Jácome, já participou de outras duas edições do programa “Defensoria Sem Fronteiras”, em Blumenau (SC) e no Recife (PE). “Em Manaus vamos colaborar analisando os processos para tentar desafogar na medida do possível o sistema prisional do Estado do Amazonas”, afirmou a defensora.