O Campeonato Estadual Feminino de Futebol de Salão do Tocantins, na categoria adulto, terá início no dia 11 de fevereiro na cidade de Divinópolis/TO, com jogos às 9 horas. As partidas ocorrerão no Ginásio Municipal.

Este ano serão seis equipes na disputa, sendo duas equipes da capital e quatro equipes do interior do Estado. As novidades são as equipes de Araguacema e Divinópolis.



O campeonato foi divididos por chaves, sendo duas, na chave "A" estão na disputa as equipes do Estrela Real atual campeã da competição, Divinópolis (Sediante) e Liberty Gurupi e na chave "B" estão Paraiso E.C., Taquaralto Futsal e Araguacema Futsal.



A partida de abertura da competição acontecerá entre Estrela Real e New Play Divinópolis e a segunda partida da primeira rodada entre Paraiso E.C. e Taquaralto Futsal.



A tabela já se encontra no site oficial da Federação Tocantinense de Futebol de Salão, www.ftfs.com.br

Paraguassu Fisch em Palmas

A Federação Tocantinense de Futebol de Salão realizará o Curso de Arbitragem de Futsal, com o professor Paraguassu Fisch, atual diretor de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol de Salão.

O valor da inscrição será de R$ 140,00 com desconto de 50% para acadêmicos, árbitros associados da Associação dos Oficiais de Arbitragem do Tocantins (Asfato), professores de Educação Física credenciados pelo Conselho Regional de Educação Física (CREF) e técnicos inscritos pela federação.

O Curso será realizado nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, no Auditório do Comando Geral da Policia Militar, em Palmas/TO.