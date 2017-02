A Hemorrede do Tocantins, através do Hemocentro Coordenador de Palmas, retomou neste mês as coletas externas com vistas a aumentar a captação de bolsas de sangue. As ações são preventivas devido às festividades de Carnaval que deverão acontecer na maioria dos municípios tocantinenses.

A primeira ação começou no dia 1º e segue até dia 18 na Universidade Católica em Palmas. Já neste sábado das 7h às 12h voluntários do programa nacional “Mãos que Ajudam”, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estarão no Hemocentro Coordenador colaborando com a doação de sangue. “Temos a felicidade de contar com a parceria destas entidades e órgãos que nos apoiam e nos ajudam a manter os estoques dentro da normalidade para garantir o atendimento de quem precisa. Esperamos contar com a participação da população”, afirmou a gerente de captação de doadores do Hemocentro de Palmas, Denis Gomes.

O líder eclesiástico da igreja, Carlos Cleyton Moraes, disse que o projeto já é parceiro do hemocentro com doações realizadas ao longo dos anos. “Temos acompanhado as notícias locais e percebemos o quanto o hemocentro de Palmas está precisando de sangue. É necessário que cada um de nós tire um tempinho para praticar o bem e ajudar o próximo”, disse.

Funcionamento no carnaval

Nos dias de Carnaval, a Hemorrede do Tocantins estará fechada para atendimento externos nos dias 27 e 28 de fevereiro (2ª e 3ª feira), retornando as atividades normais na quarta-feira, dia 29, no período da manhã. Excepcionalmente a Unidade de Coleta de Palmas, anexo ao Hospital Geral de Palmas (HGP), também não abrirá no sábado, 25.

Confira as datas e locais de captação neste mês de fevereiro

01 a 18/02/17 - 7h às 18h - Universidade Católica (Projeto Criando Laços);

08/02/17 – 7h às 12 e 19h às 22h - Universidade Católica - Av. Teotônio Segurado;

09/02/17 – 19h às 22h – Universidade Católica - Campus II - Rodovia TO-050, Lote 7, s/n - Loteamento Coqueirinho;

23/02/17 – 8h às 18h - Energisa - Quadra 104 Norte Rua NE 2, 12A - Plano Diretor Norte;

24/02/17 – 14h às 18h - Plansaúde - Centro de Palmas.