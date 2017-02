Policiais civis da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (Derfrva), comandados pelo delegado Rossílio Souza Correia, deflagraram, ao longo desta semana, mais uma operação de combate a máfia do carro clonado, a qual resultou na apreensão de três veículos roubados, em Palmas e também em Gurupi, no Sul do Estado.

Conforme o delegado, durante a ação, as equipes da Derfrva apreenderam, na Quadra 203 Sul, em Palmas, um Gol, Rallye, ano 2012, o qual estava na posse de um homem de 33 anos. Dando continuidade à operação, os agentes apreenderam, em Gurupi, uma Pick, Fiat Strada, Adventure, ano 2010, que estava em poder de um indivíduo de 50 anos. Ainda no decorrer das investigações, na Quadra 712 Sul, também na Capital, os policiais civis apreenderam, em poder de um indivíduo de 46 anos, um veículo Fiat Uno, Way, ano 2012.

Ainda segundo o delegado, os três carros apreendidos são objeto de furto ou roubo e são considerados pela Polícia Civil como carros dublê, ou clonados, uma vez que tiveram suas características originais reproduzidas pela semelhança de cor, modelo, com adulteração de placas, chassis, lacres, etiquetas identificadoras e números dos vidros.

Os três homens que tinham a posse dos veículos clonados foram conduzidos à sede da Derfrva e, depois de ouvidos, foram indiciados e responderão a inquérito policial pela prática dos crimes de receptação, e adulteração de sinal identificador de veículo. Os três carros serão submetidos à perícia oficial do estado e, logo após, serão devolvidos aos seus legítimos proprietários.

O delegado ressaltou que sua equipe intensificou os trabalhos de inteligência e monitoramento com a finalidade de superar a meta de veículos apreendidos em 2016, que totalizaram mais de 170 carros clonados, roubados e furtados apreendidos pela Delegacia Especializada. “Conseguimos apreender, mais três veículos, em virtude do constante serviço de inteligência e monitoramento que as equipes da Derfrva realizam diariamente, na Capital e nos municípios do interior do estado, com o objetivo de tirar de circulação, o maior número de carros, roubados, furtado e clonados”, pontuou o delegado.

O delegado Rossílo ressalta que novas ações da Delegacia Especializada no combate ou furto e roubo de veículo estão sendo preparadas, visando à apreensão de mais veículos de origem criminosa. “As equipes da Derfrva estão atentas e realizando incursões em diferentes pontos de Palmas, e de todo o estado com a finalidade de recuperar veículos de procedência criminosa e restituí-los aos seus legítimos proprietários”, enfatizou.