A morte de um jovem de 22 anos de idade, morador de Xambioá/TO, é investigada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) por suspeita de febre amarela. Ele deu entrada no Hospital Regional de Araguaína (HRA) no último dia 14, indo a óbito no mesmo dia, mesmo recebendo toda assistência necessária.

Segundo a Sesau, no mês de janeiro foram notificados quatro casos suspeitos de febre amarela no Tocantins. Destes, três já foram descartados para a doença.

A Saúde vai enviar equipe técnica à região para auxiliar os serviços municipais e prosseguir investigação epidemiológica e entomológica.

A Secretaria ressalta que não há motivo para alarde da população e que está garantida a oferta de vacinas contra a febre amarela em todo o Estado. A vacina é recomendada para crianças a partir dos nove meses com reforço aos quatro anos. Adultos devem ter pelo menos duas doses da vacina para garantir a prevenção, conforme recomendação do Ministério da Saúde. As doses são aplicadas com intervalo de dez anos.