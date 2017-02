Começaram nesta sexta-feira, 3, as matrículas dos candidatos aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ingressarão na Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) usando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste ano, a Unitins registrou aumento de 12,7% no número de inscritos em relação ao ano passado. Em 2017, são 4.524 candidatos contra 4.014 em 2016. Outra informação que chama a atenção é a origem desses candidatos: eles são provenientes de 18 estados da Federação.

Do total, a maioria, 56,1%, é formada por tocantinenses, seguidos por maranhenses (11,8%) e paraenses (8,3%). Em relação à faixa etária, 60% dos inscritos têm entre 18 e 24 anos. Dos 4.524 candidatos, 2.904 são do sexo feminino (64%) .

Esses estudantes inscritos estão na disputa por 144 vagas oferecidas neste ano pela universidade para ingresso via Sisu – 50% dessas vagas são para estudantes de escolas públicas. A relação com a primeira chamada de aprovados está disponível aqui. Os estudantes selecionados devem fazer matrículas até o próximo dia 7.

No dia 16 de fevereiro, serão convocados os candidatos que integram a lista de espera do Sisu, aqueles que não foram selecionados em nenhuma das opções na chamada regular e aqueles selecionados na segunda opção, independentemente de terem feito a matrícula. Para integrar a listas de espera, o participante deve manifestar interesse até o próximo dia 10.

Concorrência

Dentre os cursos mais concorridos na Unitins estão Direito, no Câmpus Palmas, com 72,6 candidatos por vaga no sistema de ações afirmativas (cotas), e em segundo vem Serviço Social, também em ações afirmativas, com 59,3 candidatos por vaga.