O Carnaval Gurupi 2017 foi lançado oficialmente na noite dessa sexta-feira (3) em Gurupi. Foram apresentadas a programação oficial, parcerias, estrutura e o circuito da folia. Conhecido como o Melhor Carnaval do Norte do Brasil, terá sua abertura no dia 24/02 e o encerramento em 28/02. Só Pra Contrariar, Kit Ilusão, Cleber e Cauan e Israel e Rodolffo estão entre as atrações.

Circuito

Novamente a Avenida Pará (em frente ao Centro Administrativo da UnirG) recebe a festa. O elogiado circuito, aprovado pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, marcou 2016 como o Carnaval da Paz, pois não recebeu nenhum incidente grave e facilitou o trabalho da segurança, atendendo todas as exigências.

Economia

O lançamento contou com participação dos blocos, que mais uma vez atrairão turistas de todo o Brasil, e de representantes da rede hoteleira, que está preparada para recebe-los. O setor será aquecido durante os dias de folia, impulsionando seus lucros, e gerando emprego e renda.

O Prefeito Laurez Moreira afirmou que o retorno do Carnaval para Gurupi é muito importante, pois movimenta o comércio e a classe artística. “O Carnaval de Gurupi é histórico. Em nossa gestão valorizamos e fortalecemos este importante evento, que traz grandes benefícios: é o artista valorizado; os Supermercados, Restaurantes, Postos de Combustível que aumentam suas vendas, o vendedor ambulante da mesma forma; os hotéis recebem os turistas... E assim a economia se aquece”, frisou Laurez.

A rede hoteleira ganha muito com o Carnaval. A lotação atinge 100% como é o caso Veneza, que organiza inclusive as Matinês, que é tradição. Keila Poleto, proprietária do hotel, destaca a importância do evento para todos os setores da economia da cidade. “Nós temos a consciência do impacto que o Carnaval tem. Eu vejo como uma fonte de renda que tem um impacto gigantesco na economia local. E se falando em tempos de crise onde tem um número enorme de desempregados, o Carnaval é uma grande oportunidade que chega”, destacou Keila, que informou que já está com muitas reservas de turistas programadas.

Programação

A programação do carnaval novamente contará com ampla participação dos artistas locais, seguindo a política pública cultural da atual gestão de valorizar os nomes da terra. As atrações nacionais são de peso, e se destaca entre os grandes carnavais do interior do Brasil.

A prestigiada dupla sertaneja da atualidade, Israel e Rodolffo se apresenta dia 27/02. Bastante querido na região, Kit Ilusão promete lotar a Avenida dia 25/02. Só Pra Contrariar, grupo de pagode de sucesso nacional, abre a programação dia 24/02. O sertanejo universitário do Cleber e Cauan anima a Avenida dia 26/02.

O diretor de cultura, Silon Santos, destacou que a organização deste ano vai dar show. “Estamos preparando a melhor festa. Todo ano nos superamos. Desta vez não será diferente. Toda a equipe da Cultura está empenhada para colocar Gurupi em destaque nacional e fortalecer os valores culturais tão essenciais para a identidade do nosso povo”, enfatizou Silon.

O evento ainda contou com apresentação da Banda Véi de Bengala.

Programação completa do Carnaval Gurupi 2017

17/02 –

Escolha da Rainha e Rei Momo

24/02 –

16h – Bloco da Saúde

Show Nacional: Só Pra Contrariar

+ Bandas Regionais

25/02 –

16h – Matinê no Veneza

Abertura Oficial com entrega da chave ao Rei e Rainha do Carnaval

Show Nacional: Kit Ilusão

+Bandas Regionais

26/02 –

16h – Matinê no Veneza

Concurso dos Blocos

Show Nacional: Cleber e Cauan

+Bandas Regionais

27/02 –

16h – Matinê no Veneza

16h – Apuração dos votos

Entrega da Premiação

Show Nacional: Israel e Rodolffo

+Bandas Regionais

28/02 –

Shows com Bandas Regionais