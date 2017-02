De acordo com art. 105do Regimento Interno, a Câmara Municipal de Araguaína, retoma os trabalhos legislativos com as sessões ordinárias nesta segunda feira 6 de fevereiro. A primeira Sessão Ordinária de 2017 trará na pauta diversos requerimentos e projetos de lei de autoria dos vereadores e do executivo municipal. Para a leitura em plenário estão em pauta os seguintes projetos do executivo:

Projeto de Lei Complementar nº 008/016 que altera a Lei nº 1940 Estatuto do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Projeto de Lei Complementar Nº 009/2016 que Institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Fiscalização. Projeto de Lei nº 081/2016 que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel público ao Conselho Regional de Engenharia e Agricultura do Estado do Tocantins, todos de autoria do Executivo Municipal.

A Câmara também deverá referendar a nova diretoria executiva do IMPAR. Já para as comissões estão os projetos de Lei nº 073/017 que dispõe sobre a construção de um Posto de Saúde no Parque Cimba de autoria do vereador Alcivan José Rodrigues (Soldado Alcivan) e o Projeto de Lei 077/017 que Dispõe sobre a concessão de Licença Paternidade, também do vereador Alcivan José Rodrigues. (Soldado Alcivan). Os vereadores solicitam através de requerimentos melhorias para a cidade como recuperação e pavimentação de ruas e avenidas, instalação de lâmpadas, reforma de praça, implantação de academia ao ar livre e vários outras solicitações ao chefe do executivo municipal, alem da participação de Regieldo Vieira Pimentel que está inscrito na Tribuna Livre da câmara para falar sobre a regularização fundiária do Setor Imaculada Conceição.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal, Marcus Marcelo (PR) este ano promete muito trabalho, o ano começou com a realização de sessões extraordinárias sem remuneração, “votamos aqui projetos importantes nos dias 4, 5 e 6 de janeiro, a câmara não parou e, nesta segunda temos a abertura dos trabalhos deste ano com a sessão ordinária a partir das 14h, todos estão convidados”, finalizou Marcus. Anexo as pautas de segunda e terça feira.