Policiais militares de Paraíso do Tocantins e região prenderam na noite da última sexta-feira, 3, cinco membros de organização criminosa de roubo de carga, que estavam hospedados em um hotel da cidade, localizando arma e munições.

Em patrulhamento, as equipes de policiamento urbano e Força Tática de Paraíso, avistaram um veículo Honda Civic de cor preta, estacionado em frente a uma loja de conveniência de um posto de combustível, com seus dois ocupantes no local ingerindo bebidas.

Na abordagem, foi localizado um aparelho bloqueador de sinais e vários matérias de acampamento no interior do veículo. Ao solicitar a documentação, constatou que a CNH apresentado era falsa e suspeito confessou pertencer a uma quadrilha de roubo de carga e onde os outros três envolvidos estavam hospedados.

Informados que os outros envolvidos trafegavam pelo município e demais cidades vizinhas em uma Hilux branca, os policiais militares em Barrolândia avistaram os mesmos e solicitaram reforço para a abordagem. Foi localizado um fundo falso no porta luva do veículo que continha um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos intactos.

Todos os suspeitos e os demais objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências.