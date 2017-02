Apesar da Câmara Municipal de Palmas ter realizado sessões entre janeiro e fevereiro, quando foi promulgada lei e aprovado projeto de interesses da comunidade, o Ano Legislativo da Capital começa oficialmente nesta terça-feira, 7, a partir das 9h. Esta será a primeira sessão ordinária da Legislatura comandada pelo vereador José do Lago Folha Filho (PSD), eleito para o cargo de presidente da Casa no biênio 2017-2018.

Entre outros trabalhos, este ano a Câmara já aprovou projeto que autoriza o Executivo a contratar crédito para investimentos de US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 188 milhões) em obras de infraestrutura na Capital e a promulgação da Lei de Incentivo ao Esporte, que resultará em apoio eficaz da iniciativa privada para a prática esportiva na cidade.

Outra atividade já implementada na Câmara foi a de estabelecer, na prática, uma relação institucional mais estreita com outros poderes e órgãos do Estado. Foram realizadas visitas ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas do Estado e à Assembleia Legislativa. O presidente da Câmara e equipe técnica ainda participaram de agenda de trabalho com o Tribunal de Contas do Estado para dar continuidade às orientações quanto à prestação de contas e transparência nos gastos.

Transparência

De acordo com o presidente da Câmara de Palmas, José do Lago Folha Filho a nova gestão atua no sentido estabelecer uma relação institucional consolidada com outros poderes e órgão e aproximar a população do legislativo. “Nosso objetivo é desenvolver uma atuação transparente e austera e tenho certeza de que, com o envolvimento de todos os parlamentares, vamos construir um Legislativo forte, atuante e que sirva a população”, afirmou.

Nova Câmara

O retorno do trabalho legislativo marca a estreia de oito vereadores que iniciam sua primeira legislatura, representando uma renovação de 47% do total de parlamentares. São eles: Léo Barbosa (SD), Tiago Andrino (PSB), Vandim da Cerâmica (PSDC), Vanda Monteiro (PSL), Felipe Martins (PSC), Laudecy Coimbra (SD), Felipe Fernandes (PSDC), Diogo Fernandes (PSD) e Ivory de Lira (PPL). Compõem ainda a oitava legislatura os vereadores reeleitos: José do Lago Folha Filho (PSD), Rogério Freitas (PMDB), Professor Junior Geo (Pros), Marilon Barbosa (PSB), Etinho Nordeste (PTB), Major Negreiros (PSB), Gerson Alves de Souza (PSL), Lucio Campelo (PR), Jucelino (PTC) e Milton Neris (PP).