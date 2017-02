A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Coordenação de Iniciação Científica da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (Propesq), ofertará 26 novas bolsas de iniciação científica, que foram restituídas à universidade pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Em 2016, o CNPq realizou um corte de aproximadamente 20% nas bolsas disponibilizadas à UFT, reduzindo para 104. Antes do corte, a universidade recebia um total de 135 bolsas, distribuídas entre Pibic/CNPq (126), Pibiti/CNPq (6) e Pibic - AF/CNPq (3). A Propesq enviou recurso ao CNPq solicitando o restabelecimento da cota, e foi atendida com a restituição de 26 bolsas, que agora estão distribuídas em 122 (Pibic/CNPq), três (Pibic -AF/CNPq) e cinco (Pibiti/CNPq).

De acordo com a Propesq, a partir deste mês, já serão implementadas as bolsas restituídas, distribuídas conforme classificação dos inscritos no último edital de seleção do Pibic, disponível aqui: Edital nº46/2016.