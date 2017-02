O tom de comprometimento em debater e legislar com base nas demandas da população palmense marcou a primeira sessão ordinária que dá início ao Ano Legislativo, realizada nesta terça-feira, 07, na Câmara de Palmas. A sessão, que contou com participação popular, foi conduzida pelo presidente da Casa, José do Lago Folha Filho (PSD) e registrou a presença da vice-prefeita Cinthia Ribeiro, que na ocasião apresentou a mensagem do prefeito Carlos Amastha à Casa de Leis do município.

Em seu pronunciamento, o presidente Folha destacou a saudável renovação da Casa de Leis e o objetivo de implantar uma gestão austera e transparente. “Temos uma causa em comum que é a construção de uma cidade mais igualitária e produtiva. Vamos trabalhar juntos. Como presidente dessa Casa me proponho a ouvi-los, agradeço aos colegas que me dão a honra de presidi-los, temos grandes desafios e a eles vamos nos dedicar. Me sinto pronto para embarcar em mais essa viagem desafiadora”, afirmou.

Ao apresentar a mensagem do prefeito Carlos Amastha ao Legislativo, a vice-prefeita Cinthia Ribeiro destacou a importância da atuação da Câmara Municipal na aprovação do projeto que autoriza o Executivo a contratar crédito para investimentos de US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 188 milhões) em obras de infraestrutura na Capital. “Esse investimento eu os senhores aprovaram em sessões extraordinárias representam a ampliação da infraestrutura de Palmas, preparando a cidade para o futuro”, afirmou.

A vice-prefeita ainda destacou: “trago uma mensagem de otimismo, reafirmando compromissos que assumimos em campanha. No próximo ano retornaremos mostrando resultado dos projetos e decisões tomadas por essa Casa. Não é apenas uma nova legislatura, mas um novo tempo para Palmas, uma nova relação nascendo entre o Executivo e o Legislativo e tenho certeza que temos uma Câmara atenta às necessidades da cidade”.

Todos os vereadores se pronunciaram durante a sessão destacando o compromisso de legislar em benefício da população e de cumprir o papel de fiscalizar as ações do Executivo. O vereador Milton Néris (PP) ressaltou a necessidade de mais interlocução entre Legislativo e Executivo, já Lúcio Campelo (PR) destacou que está pronto para ajudar Palmas. O vereador Ivory de Lira (PPL) ainda convidou os seus pares para discutir o ordenamento urbano da Capital.