O prefeito de Tocantinópolis, Paulo Gomes (PSD), nomeou 21 candidatos na manhã desta terça-feira, 7, aprovados no concurso público 01/2016, realizado pela Prefeitura da cidade no mês de novembro, homologado pelo ex-prefeito Fabion Gomes, por meio do Decreto n° 68/2016, em 28 de dezembro do ano passado.

Os candidatos terão prazo de 30 dias a contar da data do Ato de Nomeação para se apresentarem ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, devidamente munidos com os documentos exigidos em Edital, e em conformidade com a Lei Municipal.

A nomeação dos demais candidatos aprovados no certame, acontecerá por etapas. A lista dos documentos admissionais encontra-se no site da Prefeitura de Tocantinópolis (tocantinopolis.to.gov.br).

De acordo com a publicação, os novos servidores que comporão o quadro efetivo da Prefeitura, são:

Assistente Administrativo

1 – Yuri Paula de França;

2 – Sâmella Evelyn Rocha Sousa;

3 – Kátia Cilene Silva Machado.

Técnico de Enfermagem

1 – Alexandre Ferreira de Carvalho;

2 – Kenneth Anderson Chaves Carvalho.

Enfermeiro

1 – Evaldo Pereira de Sousa;

2 – Elizângela Gomes de Sousa Fernandes.

Farmacêutico

1 – Tatiane de Oliveira Camargos;

2 – Deborah de Fátima Mendes de Oliveira.

Professor

1 – Juliane Gomes de Sousa;

2 – Ludymila Alves Damasceno;

3 – Aldecy Angélica de Sousa;

4 – Maria Suely Nunes da Silva.

Monitor de creche

1 – Gisele Pereira de Souza;

2 – Leila Cistina Pereira Magalhães;

3 – Maria Tamires Ramos de Sousa;

4 – Lorena Nascimento Ribeiro;

5 – Erisvaldo Alves Ferreira – PCD*

Auxiliar de Serviços Gerais

1 – Erionaldo Ferreira da Silva;

2 – Juceneide Dias Figueira.

Vigia

1 – Adilton Alves dos Santos.