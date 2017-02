Em audiência na manhã desta terça-feira, 7, com o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Leonardo Góes Silva, o deputado federal Vicentinho Júnior (PR/TO) e senador Vicentinho Alves (PR/TO), líder do PR no Senado, conseguiram o empenho de mais R$ 10 milhões para a construção de estradas vicinais em: Araguatins - R$ 2.000.000,00; Colinas - R$ 1.000.000,00; Peixe - R$ 2.000.000,00; Porto Nacional - R$ 3.000.000,00; São Bento - R$ 2.000.000,00;

E mais R$ 3 milhões para perfuração de poços artesianos em 10 municípios do Estado do Tocantins, entre os quais: Araguaçu - R$ 300.000,00; Augustinópolis - R$ 300.000,00; Axixá do Tocantins - R$ 300.000,00; Chapada da Natividade - R$ 300.000,00; Itaguatins - R$ 300.000,00; Nova Olinda - R$ 300.000,00; Porto Alegre - R$ 300.000,00; Santa Maria - R$ 300.000,00; São Miguel do Tocantins - R$ 300.000,00; Tupiratins - R$ 300.000,00.

Segundo Vicentinho Junior, além de sanar o problema da falta de água potável com a perfuração de poços artesianos, as estradas vicinais farão a diferença no dia a dia dos tocantinenses e na economia dos municípios. “Através dessas vias acontece o tráfego local da população que mora na zona rural até a cidade, que é escoada a produção agrícola e também os produtos das empresas localizadas fora da área urbana", disse o deputado.