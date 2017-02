Destinado a financiar estudantes que estejam cursando graduação em instituições de ensino superior particulares, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abriu as inscrições nesta última terça-feira, 7. Só para este primeiro semestre de 2017 estão sendo ofertadas 150 mil novas vagas.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do próximo dia 10 na página do Fies. Estão aptos a concorrer os estudantes que tenham participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e obtida nota mínima de 450 pontos. Os candidatos também não podem ter zerado na redação. Outro requisito para participar da seleção é comprovar renda familiar bruta de até três salários mínimos.

Pagamento facilitado

Enquanto cursa a graduação, os estudantes contemplados pelo Fies pagam, a cada três meses, até R$ 150 referentes à incidência dos juros, que são de 6,5% ao ano. Após a conclusão, o estudante terá 18 meses de carência para começar a pagar o financiamento, que pode ser parcelado em período correspondente ao triplo da duração do curso.

Renovação de contratos

Quem já tem acesso ao financiamento, precisa fazer o aditamento do contrato para o segundo semestre de 2017 até o dia 30 de abril, também no site do programa. Segundo o Ministério da Educação, atualmente, o Fies atende 1,5 milhão de estudantes em todo o Brasil.