Durante a sessão ordinária realizada na manhã desta quarta-feira, 8, na Câmara de Palmas/TO, os vereadores palmenses debateram a necessidade de investimento que impulsione o desenvolvimento econômico da Capital. Um dos problemas citados foi a necessidade de estruturação do Distrito Industrial localizado na região Sul da cidade.

O vereador Gerson Alves levantou a necessidade de discussão com a gestão municipal para a estruturação do Distrito Industrial de Taquaralto, destacando que vários pessoas possuem lotes no local há vários anos e ainda não implantaram suas empresas.

Em sua fala, o presidente da Casa, José do Lago Folha Filho, destacou que na ocasião da criação do distrito o mesmo não foi dotado do suporte necessário para os empresários se instalarem. “Temos confiança na nova gestão da pasta de Desenvolvimento Econômico de que atuará no sentido de organizar o distrito e impulsionar o setor”, afirmou.

O tema ainda foi repercutido pelo parlamentar Diogo Fernandes, que defendeu a necessidade de industrialização da Capital com foco na geração de empregos.

Ainda durante a sessão o vereador Leo Barbosa apresentou requerimento solicitando a criação de uma comissão para fiscalizar a aplicação dos recursos do financiamento que a Prefeitura de Palmas firmará com a Corporação Andina de Fomento (CAF) para financiamento de projetos e obras de infraestrutura na Capital.

Sem cotas

Os parlamentares ainda fizeram questão de esclarecer que não possuem cotas de vagas de emprego a Prefeitura de Palmas, em especial na Secretaria de Educação. O assunto foi levantado pelo vereador Gerson Alves que afirmou receber inúmeros pedidos de pessoas solicitando colocação no Município. Tiago Andrino também concordou e destacou que a contratação deve ser por concurso ou seleção para dar oportunidades a todos.

Audiência Pública

Durante as discussões parlamentares, o vereador Ivor de Lira propôs que a Câmara de Palmas realize uma audiência pública para discutir o avanço do consumo e tráfico de drogas na Capital. “As drogas estão presentes em bares, escolas, em todos os lugares. Vamos discutir ações práticas e eficazes para solucionar esse problema”, afirmou.

A proposta foi aprovada por diversos parlamentares e o requerimento será apreciado na próxima sessão. (Câmara de Palmas)