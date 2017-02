O caminhão do projeto Nossa Energia já está na estrada e estaciona esta semana no município de São Miguel do Tocantins, região Norte do Estado. Até abril deste ano, 12 municípios do Estado receberão o Nossa Energia, que passa dois dias em cada cidade e oferece gratuitamente para a comunidade palestras, sessões de cinema, espetáculo de teatro e quiz (jogo de perguntas), sorteia geladeiras e troca lâmpadas de clientes de baixa renda. Na ocasião, os clientes também poderão fazer o cadastro de baixa renda, solicitar ligação nova e atualizar seu cadastro.

Serão visitados, até o próximo mês de abril, os municípios de São Miguel do Tocantins, Axixá, Colinas do Tocantins, Presidente Kennedy, Fátima, Centenário, Ponte Alta do Tocantins, Porto Nacional, Ponte Alta do Bom Jesus, Formoso do Araguaia, Itaguatins e Cachoerinha.

A Energisa utiliza o caminhão equipado com experimentos com energia, auditório e palco, para conscientizar de forma lúdica e interativa sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica e sobre o procedimento de leitura do medidor. O projeto faz parte do Programa Energia Eficiente, do Grupo Energisa, e utiliza recursos do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Em todo o Tocantins, desde 2015, quando teve início o projeto, 56 municípios foram visitados, cerca de 12 mil famílias cadastradas e mais de 16 mil pessoas beneficiadas com palestras. Além disso, fez o sorteio de mais de 4 mil geladeiras e a troca de 73,7 mil lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas por lâmpadas LED – Light Emitting Diode, mais econômicas e duradouras. Rudy Pata, analista de Gestão e Projetos da Energisa, reforça que as ações têm como objetivo disseminar a prática do uso racional da energia elétrica. “A economia traz ganhos para todos os lados, mas principalmente para o consumidor, que pode diminuir sua conta de energia e ainda contribuir com o meio ambiente".

Como participar

Para participar dos sorteios de geladeiras e das trocas de lâmpadas do Projeto Nossa Energia, o cliente precisa estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), também conhecida como Tarifa Baixa Renda. Um benefício regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), pela Resolução Normativa nº 414/10, por meio da Lei nº 12.212/10, que concede descontos na conta de energia de consumidores baixa renda com classificação residencial nas seguintes condições:​

· Família inscrita no Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional;

· Família que tenha entre seus moradores quem receba o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC*;

· Família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até três salários mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência, cujo tratamento ou procedimento médico necessite de uso continuado de equipamento que dependa do consumo de energia elétrica.

* Caso o beneficiário do BPC seja indígena ou quilombola e almeje receber o desconto também deve estar incluso no Cadastro Único e informar o Número de Identificação Social (NIS).

Cada família terá direito ao benefício da tarifa social em apenas uma residência. O cadastramento pode ser efetuado pelo 0800 721 3330 ou em uma das agências de atendimento presencial, com a apresentação dos seguintes documentos:

- NIS ou BPC;

- Número da UC (Unidade Consumidora);

- CPF do responsável;

- RG ou outro documento oficial com foto;

- RANI (extenso) – ​ substitui CPF e RG e é válido somente para Indígena com NIS.

Confira o cronograma do Nossa Energia de fevereiro a abril.